دوي انفجار قرب مطار أربيل حيث تتمركز قوات أميركية بشمال العراق

دوى انفجار الأحد قرب مطار أربيل، حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.



ولم تتّضح أسباب الانفجار على الفور، فيما أفاد أحد صحافيي فرانس برس بتصاعد دخان من محيط المطار.