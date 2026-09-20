ترامب لفوكس نيوز: الحوثيون وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة، رغم تصاعد المواجهة بين الحركة المتحالفة مع إيران والسعودية حليفة واشنطن، بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز.



ونقل مراسل الشبكة تراي ينغست الذي غالبا ما يتحدث إلى ترامب، عن الرئيس الأميركي قوله إن الولايات المتحدة "على تواصل دائم مع الحوثيين، وإنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة".