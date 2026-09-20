الحوثيون يتهمون السعودية بشنّ 28 غارة على اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة

اتهم الحوثيون السعودية الأحد بشنّ 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن، غداة استهداف المتمردين المدعومين من إيران العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهُر.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان "شن الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 28 غارة جوية من خلال طائرات إف 15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف".



وسبق للحوثيين أن اتهموا السعودية بشن غارات بالكثافة نفسها قبل يومين، فيما اتهمتهم المملكة السبت باستهداف عاصمتها بصاروخ بالستي، للمرة الأولى منذ تجدد المواجهات بين الطرفين في تموز الفائت.