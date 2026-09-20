زيلينسكي يقول إنه اتفق مع ترامب على عقد لقاء في نيويورك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك، وذلك عقب محادثة هاتفية جرت بينهما الأحد.



وكتب زيلينسكي في منشور على فيسبوك "لقد تحدثت للتو مع الرئيس دونالد ج. ترامب واتفقنا على اللقاء في نيويورك، ومن شأن هذا اللقاء أن يغير الكثير من الأمور، فهناك زخم دبلوماسي".



ولم يصدر بعد أي تعليق عن الرئيس الأميركي على هذه التطوّرات التي تأتي فيما تسعى واشنطن إلى الدفع نحو محادثات جديدة بين الطرفين.



وفي الفترة الأخيرة خيّم الجمود على مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بعدما تحوّل تركيز الإدارة الأميركية إلى الحرب في الشرق الأوسط.



وكثّفت موسكو وكييف القصف المتبادل بالضربات الطويلة المدى في الأشهر الأخيرة.