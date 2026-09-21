وكالة: إيران تحذر من أن لديها أهدافا وأسلحة جديدة جاهزة إذا شنت أميركا هجوما

نقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قوله إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها.



وقال محبي: "إذا وقع عدوان جديد، فسنغير بالتأكيد تسليح الحرب وجغرافيتها"، مضيفا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد.