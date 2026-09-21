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مقتل 3 على الأقل في غارة باكستانية على أفغانستان

أخبار دولية
2026-09-21 | 00:34
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مقتل 3 على الأقل في غارة باكستانية على أفغانستان
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مقتل 3 على الأقل في غارة باكستانية على أفغانستان

أفاد موقع طلوع نيوز الإخباري يوم الاثنين نقلا عن مسؤول في إقليم كونار بشمال شرق أفغانستان بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء غارة باكستانية على المنطقة.

يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، مما يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات.





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