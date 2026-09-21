الرئيس الصيني يزور أميركا من 23 إلى 25 أيلول

أعلنت وزارة الخارجية الصينية ان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 25 أيلول، تلبية لدعوة من نطيره الأميركي دونالد ترامب.







