تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط

أظهرت بيانات شحن أن 12 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضا من 35 سفينة مطلع الأسبوع السابق.وتضاءلت حركة الملاحة المرئية عبر المضيق، إلى مستويات محدودة للغاية، لكن منتجين من الشرق الأوسط يواصلون تصدير النفط على ناقلات تعبر وهي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال.