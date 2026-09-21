رئيس الوزراء القطري: توحيد جهود الخليج لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران

أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من نيويورك، ضرورة توحيد جهود دول الخليج لاستعادة الاستقرار في المنطقة والمساهمة في التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، اعتبر في مقابلة أن إيران لا تسعى إلى السلام.