إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع اقتراب الإعصار دوجوان

تسبّب الإعصار "دوجوان" في إلغاء 275 رحلة جوية على الأقل الإثنين في اليابان وسط تحذيرات من هطول أمطار قد تسجّل مستويات قياسية مع اقترابه من طوكيو.وأدى الإعصار المصحوب برياح عاتية إلى الإغلاق المبكر لواحد من أكبر المعارض العالمية لألعاب الفيديو في العاصمة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية توقعت الأحد اشتداد الأمطار والرياح حتى قبل وصول الإعصار.وأفادت بأن "إجمالي هطول الأمطار حتى الثلاثاء قد يتجاوز المتوسط الشهري لأيلول/سبتمبر، ما سيسفر عن أمطار غزيرة غير مسبوقة".وبلغت سرعة الرياح 144 كلم في الساعة عند وصول الإعصار إلى مسافة نحو 110 كلم من جزيرة هاتشيجوجيما، إحدى أبعد الجزر عن طوكيو.وانقطعت الكهرباء الإثنين عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا المجاورة لطوكيو، في حين حذرت وكالة الأرصاد والسلطات المحلية السكان من أمطار غزيرة واحتمال حدوث انزلاقات أرضية.وألغت الخطوط الجوية اليابانية 120 رحلة داخلية و15 رحلة دولية، بينما ألغت شركة "أول نيبون إيرويز" 140 رحلة داخلية.كما علقت شركات السكك الحديد في طوكيو والمناطق المجاورة خدماتها على بعض الخطوط.وأُلغي اليوم الختامي لمعرض طوكيو للألعاب الإلكترونية، أحد أكبر معارض الألعاب في العالم والذي انطلق الخميس، كما أُلغي مهرجان موسيقي كبیر في الهواء الطلق ومباراة بيسبول كان من المقرر إقامتهما في شيبا.