أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع اقتراب الإعصار دوجوان

أخبار دولية
2026-09-21 | 06:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع اقتراب الإعصار دوجوان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع اقتراب الإعصار دوجوان

تسبّب الإعصار "دوجوان" في إلغاء 275 رحلة جوية على الأقل الإثنين في اليابان وسط تحذيرات من هطول أمطار قد تسجّل مستويات قياسية مع اقترابه من طوكيو.

وأدى الإعصار المصحوب برياح عاتية إلى الإغلاق المبكر لواحد من أكبر المعارض العالمية لألعاب الفيديو في العاصمة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية توقعت الأحد اشتداد الأمطار والرياح حتى قبل وصول الإعصار.

وأفادت بأن "إجمالي هطول الأمطار حتى الثلاثاء قد يتجاوز المتوسط الشهري لأيلول/سبتمبر، ما سيسفر عن أمطار غزيرة غير مسبوقة".

وبلغت سرعة الرياح 144 كلم في الساعة عند وصول الإعصار إلى مسافة نحو 110 كلم من جزيرة هاتشيجوجيما، إحدى أبعد الجزر عن طوكيو.

وانقطعت الكهرباء الإثنين عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا المجاورة لطوكيو، في حين حذرت وكالة الأرصاد والسلطات المحلية السكان من أمطار غزيرة واحتمال حدوث انزلاقات أرضية.

وألغت الخطوط الجوية اليابانية 120 رحلة داخلية و15 رحلة دولية، بينما ألغت شركة "أول نيبون إيرويز" 140 رحلة داخلية.

كما علقت شركات السكك الحديد في طوكيو والمناطق المجاورة خدماتها على بعض الخطوط.

وأُلغي اليوم الختامي لمعرض طوكيو للألعاب الإلكترونية، أحد أكبر معارض الألعاب في العالم والذي انطلق الخميس، كما أُلغي مهرجان موسيقي كبیر في الهواء الطلق ومباراة بيسبول كان من المقرر إقامتهما في شيبا.
 

أخبار دولية

الرحلات

الجوية

اليابان

اقتراب

الإعصار

دوجوان

LBCI التالي
واشنطن ترفض منح تأشيرات لأعضاء في وفد الرئيس الإيراني للحضور إلى الأمم المتحدة
كوريا الشمالية: العقوبات الجديدة لن تعرقل مسيرة التنمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-10

قوة الإعصار "دولفين" تتراجع مع استمرار الاضطرابات في الرحلات الجوية في الصين

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-09

الصين تصدر أعلى تحذير استعداداً لاقتراب إعصار دولفين وتعلق آلاف الرحلات الجوية

LBCI
أخبار دولية
2026-07-25

إجلاء 20 ألف شخص في جنوب الصين مع اقتراب الإعصار نول

LBCI
أخبار دولية
2026-07-11

حوالى مليوني شخص أخلوا منازلهم في الصين مع اقتراب الإعصار "بافي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:51

إصابة ناقلة غاز مسال بشظايا "مقذوفات مجهولة المصدر" في مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أخبار دولية
09:46

رويترز: ترامب اتصل هاتفيا بالرئيس اليمني أمس الأحد

LBCI
أخبار دولية
08:53

بيسنت: الصين منخرطة بشكل كبير في حملة العقوبات على إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-20

غارة تستهدف دير الزهراني - النبطية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريحان حصيلة الغارة على أطراف دورس لجهة عين بورضاي

LBCI
خبر عاجل
08:20

جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: أنا مع اتفاق الهدنة ونؤيد هذه المفاوضات إذا أدت إلى انسحاب تدريجي أو كامل

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-06

الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على البازورية وطيردبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:29

للمتزوجين حديثاً... إليكم وصفة شاورما لحمة سهلة التحضير والأرز بحليب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:22

عز الدين استقبل وفدًا من تحالف القوى والفصائل الفلسطينية في صور: كل من راهن على ضعف المقاومة وهزيمتها اكتشف رهانًا خاسرًا

LBCI
اقتصاد
07:18

الاتحاد العمالي العام يطالب برفع الأجور وبدل النقل لمواكبة غلاء المعيشة

LBCI
أخبار لبنان
06:44

البساط أطلق من طرابلس مزايدة استثمار فندق معرض رشيد كرامي الدولي: سيكون جزءا أساسيا من الرؤية الحضارية والتنموية الاقتصادية الشاملة

LBCI
أخبار دولية
06:02

رئيس الوزراء القطري: توحيد جهود الخليج لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران

LBCI
أخبار لبنان
04:02

الحشيمي من بعبدا: زيارة الرئيس عون للنبطية أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة

LBCI
أخبار دولية
00:23

وزير الخزانة الأميركي: أجريت مباحثات "ناجحة جدا" مع الصين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي

LBCI
عالم الطبخ
15:34

أسرار الكبّة اللبنانية: كبّة بالصينية وكبّة باللبن مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مفقودون بلا اثر...مأساة اضافية أنتجتها الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:02

بعد موجة غضب بسبب تصرفها في حريصا... ضحى العريبي تخرج عن صمتها في رسالة للبنانيين (صورة)

LBCI
منوعات
02:45

وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم... وشقيقه حاكم دبي ينعيه بهذه الكلمات المؤثرة (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:37

رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

موسم تفاح وفير... والتحدّي تصريف 200 ألف طن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في أرقى أحياء باريس… اللبنانيون في الصدارة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
02:48

قوى الأمن: توقيف 5 أشخاص بحوزتهم كميّة من المواد المخدّرة

LBCI
حال الطقس
02:14

طقس متقلب واحتمال امطار خفيفة الثلاثاء...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More