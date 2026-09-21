واشنطن ترفض منح تأشيرات لأعضاء في وفد الرئيس الإيراني للحضور إلى الأمم المتحدة

رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي من المقرّر أن يغادر البلاد الثلاثاء متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وقالت وكالة أنباء إرنا الرسمية "في خطوة عدائية غير مسبوقة من قبل الحكومة الأميركية، رفض (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لبعض أعضاء الوفد الرئاسي الرفيع المستوى، بمن فيهم أعضاء في فريقه الإعلامي".



كما أوردت وكالة مهر الخبر نقلا عن متحدث باسم الرئاسة الإيرانية.