لشراء البوتاس... ترامب بصدد التحضير لاتفاق "ضخم" مع بيلاروسيا حليفة روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أنه بصدد التحضير لاتفاق "ضخم" لشراء البوتاس، وهو معدن يُستخدم بشكل أساسي كسماد، مع بيلاروسيا حليفة روسيا.



وأوضح الرئيس الأميركي أن "الأسعار ستكون أقل بكثير مما ندفعه اليوم لكندا"، التي تُعد حاليا المورّد الأول للولايات المتحدة بفارق كبير.



ويأتي هذا الإعلان في ظل نزاع تجاري محتدم بين الولايات المتحدة وكندا.



وتستورد الولايات المتحدة كل كميات البوتاس المستخدمة في البلاد تقريبا. ففي عام 2024، جاءت 79% من هذه الواردات من كندا، تلتها بفارق كبير روسيا (11%) وبيلاروسيا (4%)، وذلك وفق بيانات هيئة "يو اس جي اس" الحكومية الأميركية.



وكان الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 قد أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البوتاس. ورغم أن الأسعار انخفضت قليلا بعد ذلك، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.

