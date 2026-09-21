الاتفاق في شأن غرينلاند سيُوقّع في نيويورك الثلاثاء

أعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي أن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ستوقع الاتفاق بشأن الاقليم الواقع في القطب الشمالي الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأورد بيان للمكتب "سيُقام حفل التوقيع في مبنى الأمم المتحدة الساعة 10,30 صباحا بالتوقيت المحلي (14,30 ت غ)"، وسيوقع الاتفاق كل من رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.