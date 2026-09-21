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فرنسا: الانتخابات البرلمانية الروسية لم تستوف شروط الاقتراع الحر
أخبار دولية
2026-09-21 | 15:03
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فرنسا: الانتخابات البرلمانية الروسية لم تستوف شروط الاقتراع الحر
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الانتخابات البرلمانية الروسية التي يتجه فيها حزب روسيا المتحدة الحاكم إلى تحقيق فوز مريح لم تستوف شروط الانتخابات الحرة، مشددة على أن تنظيم اقتراع في الأراضي الأوكرانية المحتلة يمثل انتهاكا آخر للقانون الدولي.
وقالت الوزارة في بيان: "تصاعد القمع ضد المجتمع المدني والمعارضة واستبعاد العديد من الأحزاب السياسية وتشديد القيود على حرية التعبير وحظر وسائل الإعلام المستقلة كلها عوامل قوضت قدرة الشعب الروسي على تكوين خياراته السياسية والتعبير عنها بحرية".
أخبار دولية
فرنسا
الانتخابات البرلمانية
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