وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخصيص 5 مليارات دولار لإعادة بناء منشآت الطاقة بالخليج

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين ووثائق، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت استثمار خمسة مليارات دولار في صندوق جديد يهدف إلى مساعدة دول الشرق الأوسط على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الحرب مع إيران، وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز في نقل النفط والغاز.