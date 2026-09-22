اتفاق أميركيّ عراقيّ على أهمية تفكيك "المليشيات الإرهابية"

اتفق وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي على أهمية تفكيك "المليشيات الإرهابية" ومنع شن هجمات انطلاقًا من العراق، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.



والتقى روبيو رئيس الوزراء العراقيّ، لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال رئيس الوزراء العراقيّ خلال لقائه روبيو: "عازمون على استكمال الاستحقاقات السيادية وحصر السلاح في يد الدولة".