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اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
أخبار دولية
2026-09-22 | 00:00
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اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
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اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
اتفق الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب على توحيد الجهود لوقف موقت للضربات ضد البنى التحتية للطاقة والبنى المدنية الأوكرانية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسيّ.
وأعلن الاتفاق مع ترامب على تخفيف توتر أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة في مضيق هرمز.
وقال: "علينا الشروع في أسرع وقت ممكن في مفاوضات جادة في شأن شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا".
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