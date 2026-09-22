مجموعة السبع استنكرت ضربات الحوثيون ضد السعودية: للوقف الفوريّ للأعمال العسكرية

دعت مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدوليّ.



كما دعت الحوثيين إلى الوقف الفوريّ للأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية.



واستنكرت بأشد العبارات الضربات المستمرة التي ينفذها الحوثيون في اليمن ضد السعودية.



واعتبرت أنّ تصرفات إيران تهدّد بتقويض التجارة الدولية وخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصاديّ العالميّ وأنّها تمثّل نمطًا خطيرًا من التصعيد وتنذر بتفاقم النزاع أكثر.