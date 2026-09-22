الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد النازحين في اليمن 230 ألفا في الأشهر المقبلة

توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الثلاثاء أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المدعومة من السعودية من 130 ألفا إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة.



وقدر المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن يرتفع عدد اللاجئين إلى جيبوتي عبر البحر الأحمر من 3 آلاف إلى 10 آلاف خلال الفترة نفسها، مشددا على ضرورة تأمين مساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين.

