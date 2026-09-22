كوريا الجنوبية تطالب جارتها الشمالية بوقف أعمال التحصين على الحدود

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي المعين حديثا كانغ شين-تشول قوله إن على كوريا الشمالية أن توقف أعمال التحصين التي تقوم بها على طول المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.



وبحسب الوكالة، فإن كانغ قال للصحفيين عقب مراسم أداء اليمين إنه لا يستبعد احتمال أن تكون الأنشطة الكورية الشمالية في المنطقة مرتبطة بانفجار لغم أرضي أدى إلى إصابة جنديين كوريين جنوبيين أمس الاثنين.