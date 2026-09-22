مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز: إيران قادرة على فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيّام

أكّد مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز قدرة إيران إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيّام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكريّ ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.



وذكر المسؤول أنّ الوفد الإيرانيّ المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسيّ مع الولايات المتحدة.