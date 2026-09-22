مصادر لـ"رويترز": السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب شرق-غرب

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن السعودية استأنفت العمليات في خط أنابيب "شرق-غرب"، ويمكن أن تستأنف عمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.



وأفاد اثنان من المصادر بأن ضخ النفط عبر خط الأنابيب يسير بمعدل منخفض.



وكانت هجمات بطائرات مسيرة قد اضطرت السعودية لإغلاق خط أنابيب شرق-غرب في 13 أيلول، مما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع.