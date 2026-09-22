تركيا ومصر والسعودية وباكستان تؤكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها

ذكر وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان في بيان مشترك أنهم يؤكدون حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، وشددوا على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة في المنطقة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.وعقب لقائهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعرب الوزراء أيضا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الصراعات في المنطقة مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد إلى حل مستدام.وأعرب الوزراء أيضا عن دعمهم للحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار والسلام.