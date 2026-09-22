ترامب يوقع في الأمم المتحدة اتفاقا أمنيا مع غرينلاند والدنمارك

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اتفاقا أمنيا مع غرينلاند والدنمارك، ورأى فيه بداية علاقة "رائعة" ومفيدة لحلف شمال الأطلسي.



وتولى ترامب توقيع الاتفاق خلال مراسم أُقيمت على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحضور رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن.