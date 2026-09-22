ماكرون يؤكد دعم سيادة سوريا... وتعاون فرنسي-سوري لتطوير البنى التحتية والطاقة

أجرى رئيس الجمهورية الفرنسية محادثات مع أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية. وأكد الرئيس الفرنسي مجددًا دعم فرنسا الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، مع احترام جميع مكوّناتها.



واستعرض الرئيسان مسار إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية-السورية، الذي بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق في تموز الماضي، مؤكدين أن إعادة إعمار البلاد تصبّ في مصلحة الجميع، وأن فرنسا مستعدة للمساهمة في هذا المسار.



وفي هذا السياق، يشكّل تطوير بنى تحتية جديدة وشبكات ربط في سوريا وسيلةً لفرنسا وأوروبا لتنويع طرق إمدادات الطاقة الآتية من الشرق الأوسط، بما يساهم في تقليص الاعتماد على العبور عبر مضيق هرمز.



كما تلتزم فرنسا وسوريا، إلى جانب شركائهما الإقليميين، بمكافحة الإرهاب والعمل من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي.