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ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك

أخبار دولية
2026-09-22 | 14:16
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ترامب يكشف عن لقاء &quot;مثمر&quot; بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
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ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محادثات "مثمرة جدا" جرت الثلاثاء بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد ساعات من تهديده بالقضاء على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق.

وأشار ترامب إلى أن اللقاء استمر حوالى ثلاث ساعات، واصفا إياه بأنه كان "جيدا للغاية ومثمرا جدا"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن من المقرر إجراء محادثات أخرى "في المستقبل القريب جدا".

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