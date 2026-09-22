إردوغان أمام الأمم المتحدة يحث على البدء بإعادة إعمار غزة "على الفور"

حثّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المجتمع الدولي على البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة "على الفور"، بعد الدمار الهائل الذي لحق به جراء الضربات الإسرائيلية في الحرب مع حماس.



وقال إردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء "علينا أن نبدأ إعادة إعمار غزة على الفور"، داعيا قادة دول العالم الى "ممارسة قدر أعلى من الضغوط على إسرائيل".



ومنذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما أعقبه من رد إسرائيلي واسع النطاق، تعرض القطاع الفلسطيني لغارات إسرائيلية مكثفة ألحقت أضرارا أو دمارا بـ84 في المئة من مبانيه بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، بحسب أرقام الأمم المتحدة.



ورغم وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025، واصلت إسرائيل شن الغارات وقيّدت إدخال معدات تؤكد منظمات دولية غير حكومية أنها ضرورية لإعادة إعمار القطاع، وهي عملية لم تبدأ بعد.



وبحسب تقييم مشترك نشرته الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل، يحتاج تعافي غزة وإعادة إعمارها إلى 71,4 مليار دولار خلال العقد المقبل.



كما دعا إردوغان الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين دولة مستقلة إلى "إعادة النظر" في موقفها، ما دفع الوفد الإسرائيلي إلى الانسحاب من القاعة.



وقال "أود أن أدعو جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها".