تسنيم: إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط واستمرار باقي الرحلات الدولية

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عنه منظمة الطيران المدني الإيرانية قولها إنه تقرر إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي مضيفة أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف.



وأضافت الوكالة الإيرانية أن بقية الرحلات الدولية، بما في ذلك الرحلات إلى إسطنبول، ستستمر وفقا للجداول المقررة.







