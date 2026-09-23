ترامب يلتقي رئيسة فنزويلا بالوكالة في أول اجتماع مباشر بينهما

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول لقاء مباشر بينهما، بحسب البيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن عددا من كبار المسؤولين الأميركيين شاركوا في الاجتماع إلى جانب ترامب، بينهم كبير مستشاريه ستيفن ميلر، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ماركو روبيو.

ومن المقرر أن تلقي رودريغيز كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.

وكان ترامب أشار إلى فنزويلا في خطابه أمام الجمعية العامة، قائلا "عندما نجمع الولايات المتحدة وفنزويلا معا، فإننا نمتلك أكثر من 60% من نفط العالم". وأضاف "الغنائم تؤول إلى المنتصر".