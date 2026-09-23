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ضربة روسية على سفينة شحن في منطقة أوديسا الأوكرانية تقتل القبطان

أخبار دولية
2026-09-23 | 03:02
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ضربة روسية على سفينة شحن في منطقة أوديسا الأوكرانية تقتل القبطان
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ضربة روسية على سفينة شحن في منطقة أوديسا الأوكرانية تقتل القبطان

استهدفت ضربة روسية سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا في ميناء بمنطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل القبطان الأوكراني، على ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ كيبر الأربعاء.
     
واستهدف الهجوم أيضا بنى تحتية مدنية، متسببا باندلاع حرائق في مستودعات تخزَّن فيها أدوية ومنتجات غذائية، بحسب ما أفاد كيبر على تلغرام.

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