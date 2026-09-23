أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضربة روسية على سفينة شحن في منطقة أوديسا الأوكرانية تقتل القبطان
أخبار دولية
2026-09-23 | 03:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ضربة روسية على سفينة شحن في منطقة أوديسا الأوكرانية تقتل القبطان
استهدفت ضربة روسية سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا في ميناء بمنطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل القبطان الأوكراني، على ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ كيبر الأربعاء.
واستهدف الهجوم أيضا بنى تحتية مدنية، متسببا باندلاع حرائق في مستودعات تخزَّن فيها أدوية ومنتجات غذائية، بحسب ما أفاد كيبر على تلغرام.
أخبار دولية
روسية
سفينة
منطقة
أوديسا
الأوكرانية
القبطان
التالي
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
مقاتلو تيغراي في إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-20
ارتفاع عدد قتلى هجوم روسي على سفينة قرب أوديسا الأوكرانية إلى 10
أخبار دولية
2026-07-20
ارتفاع عدد قتلى هجوم روسي على سفينة قرب أوديسا الأوكرانية إلى 10
0
أخبار دولية
2026-09-17
أوكرانيا تفيد بمقتل قبطان سفينة ترفع العلم التنزاني في البحر الأسود بضربة روسية
أخبار دولية
2026-09-17
أوكرانيا تفيد بمقتل قبطان سفينة ترفع العلم التنزاني في البحر الأسود بضربة روسية
0
آخر الأخبار
2026-09-20
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان في ضربة روسية على منطقة كييف
آخر الأخبار
2026-09-20
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان في ضربة روسية على منطقة كييف
0
آخر الأخبار
2026-08-08
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت بالمسيرات سفينة تنقل أسلحة للقوات الأوكرانية بالبحر الأسود شرق أوديسا
آخر الأخبار
2026-08-08
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت بالمسيرات سفينة تنقل أسلحة للقوات الأوكرانية بالبحر الأسود شرق أوديسا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:58
إسرائيل تندد بتصريحات ماكرون أمام الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية
أخبار دولية
03:58
إسرائيل تندد بتصريحات ماكرون أمام الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية
0
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار دولية
02:53
مقاتلو تيغراي في إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم
أخبار دولية
02:53
مقاتلو تيغراي في إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم
0
أخبار دولية
01:17
الخارجية الأميركية: روبيو سيلتقي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
01:17
الخارجية الأميركية: روبيو سيلتقي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:16
رجي يكثّف لقاءاته في نيويورك: الكهرباء مع قبرص ومستقبل اليونيفيل مع برلين والإصلاحات مع أوسلو
أخبار لبنان
16:16
رجي يكثّف لقاءاته في نيويورك: الكهرباء مع قبرص ومستقبل اليونيفيل مع برلين والإصلاحات مع أوسلو
0
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
0
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
0
صحف اليوم
23:59
مؤتمر اقتصادي مرتقب للبنان... دعم التعافي وإعادة الإعمار مرتبطان باستقرار الجنوب (الديار)
صحف اليوم
23:59
مؤتمر اقتصادي مرتقب للبنان... دعم التعافي وإعادة الإعمار مرتبطان باستقرار الجنوب (الديار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:35
الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
03:35
الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله
0
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
0
أخبار دولية
16:18
ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟
أخبار دولية
16:18
ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف
0
أخبار لبنان
13:33
سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
أخبار لبنان
13:33
سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:04
أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال
منوعات
05:04
أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال
2
أمن وقضاء
08:27
تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف
أمن وقضاء
08:27
تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف
3
فنّ
05:30
سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)
فنّ
05:30
سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)
4
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
5
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
6
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
7
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
8
أخبار لبنان
09:04
الكتائب يجدّد دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة: للإسراع في صناعة التغيير الحقيقي من دون انتظار التطورات الخارجية
أخبار لبنان
09:04
الكتائب يجدّد دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة: للإسراع في صناعة التغيير الحقيقي من دون انتظار التطورات الخارجية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More