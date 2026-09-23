الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة

وفيما تنطلق بعد قليل أعمال مؤتمر الاستثمار اللبناني السوري الذي يعقد في بيروت، في حضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصحة والزراعة والنقل والاشغال السوريين بتنظيم من وزارة الاقتصاد اللبنانية، حضر الملف اللبناني في الحوار الذي أجراه الرئيس السوري احمد الشرع مع المجلس الاطلسي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

الشرع الذي كشف أنّه مازح الرئيس الاميركي، عندما زعم الأخير أنّ الجولان إسرائيلي، وقال له: لماذا لا تعطي الاسرائيليين "نيوجرسي" عوضا عن الجولان فهي أميركية ومن حقك بينما الجولان ليس ملكك، أكد مجددا أنّ دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح في يد الدولة وذلك بالاطر السياسية والمجتمعية والاقتصادية.

