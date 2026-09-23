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إسرائيل تندد بتصريحات ماكرون أمام الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-09-23 | 03:58
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إسرائيل تندد بتصريحات ماكرون أمام الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية
نددت إسرائيل الثلاثاء، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي آخر خطاب له كرئيس لفرنسا أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، أعرب ماكرون عن استيائه من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية معتبرا أنه من غير المقبول "التفرّج على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا" .
وقال ماكرون "انظروا إلى ما يجري في الضفة الغربية، حيث تحدث انتهاكات يومية. وبأيّ مبرر؟ حماس لم تنفّذ هجمات في الضفة الغربية" معتبرا أن "ما يجري هناك يقوض يوما بعد آخر فرص ضمان الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الوجود".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه "إن السخافة الفظة في تصريح إيمانويل ماكرون مذهلة".
وأضاف البيان أن "عناصر حماس ينفّذون هجمات ضدّ اليهود بصورة شبه يومية، وقتلوا عددا لا يحصى من المدنيين الإسرائيليين " في الضفة الغربية حيث قتل الأحد مستوطن يحمل الجنسية الفرنسية.
ويشن مستوطنون إسرائيليون متطرفون بشكل متكرر هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين إلى جانب الاستيلاء على ممتلكاتهم.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو ستة حوادث عنف مرتبطة بالمستوطنين ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم كانت تُسجل يوميا في الضفة الغربية حتى منتصف عام 2026.
كذلك انتقد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي تصريحات ماكرون.
أخبار دولية
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