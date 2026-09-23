الامارات تعلن حظر التعاملات المالية لبنك "ملّي" الإيراني مع الجمهورية الإسلامية

صرف المركزي الإماراتي الأربعاء اتخاذ إجراءات بحق فروع بنك "ملّي" الإيراني العاملة على أراضي الدولة، تشمل حظر التعامل مع الجمهورية الإسلامية.



وأفاد المركزي في بيان أنه اتخذ إجراءات بحق فروع البنك "نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح". أضاف "تقرر الحظر على كافة فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران وتشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية".