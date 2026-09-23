وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدا أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.



وذكّر بارو في خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "هذه الانتخابات مقررة في 28 تشرين الثاني 2026 بالنسبة للانتخابات التشريعية، وفي الربع الأول من عام 2027 بالنسبة للانتخابات الرئاسية".



وشدد أنه "لا بد من إجرائها حتما"، فيما يخشى فيه المجتمع الدولي تأجيل الاقتراع، لا سيما بسبب صعوبات لوجستية.