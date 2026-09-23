وزير الخارجية الأميركيّ: سنتصرّف دائمًا وفقًا لمصلحتنا الوطنية

أكّد وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو وجود إجماع على أنّ ما يحدث مع الحوثيين وفي اليمن يمثّل مشكلة خطيرة للغاية.

كما أكّد وجود إجماع مع دول الخليج على ضرورة بقاء المضائق مفتوحة وحرة من دون أيّ هجوم.

وقال: “سنتصرّف دائمًا وفقًا لمصلحتنا الوطنية ولن نضع النظام الدوليّ فوق مصالحنا”.

وأضاف: “إيران تعتقد أنّ الديمقراطيين سيربحون الانتخابات وأنّ ترامب لن يتمكن من اتخاذ إجراءات ضدها”.

واعتبر روبيو أنّ وكلاء إيران في المنطقة يهدّدون أمن دولها وسيادتها.

وأوضح، في هذا السياق، أنّ التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج إلى عمل متواصل لفترة زمنية.