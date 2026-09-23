بيزشكيان: لن نسمح باستخدام مضيق هرمز منطلقا "للعدوان" على إيران

توعّد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء بأن طهران لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز منطلقا "للعدوان" عليها.



وقال في كلمته: "لا يمكننا أن نسمح للبعض بأن تكون لهم حرية الوصول وأن يعزّزوا مصالحهم من هذا الممر المائي، وفي الوقت عينه يستخدمون هذا الممر لفرض عدوانهم علينا".

وشدد بيزشكيان على أن الجمهورية الإسلامية التي تواجه حربا أميركية إسرائيلية منذ شباط، لم تبادر يوما الى الاعتداء على أي طرف آخر.



وقال: "إيران لم تكن يوما المعتدية، ولم تبدأ حربا قط، ودائما ما أظهرت التزامها بطاولة المفاوضات. لقد فُرضت الحرب علينا، لكننا أثبتنا أننا لا نخشى القتال".

