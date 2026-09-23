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مايكروسوفت تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الخليج
أخبار دولية
2026-09-23 | 12:46
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مايكروسوفت تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الخليج
أعلن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة مايكروسوفت أن الشركة تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الإمارات والسعودية وقطر والكويت من الآن حتى 2030، بما في ذلك في البنية التحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.
وتعمل شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة على جعل المرونة الرقمية جزءا أساسيا من استراتيجيتها في الشرق الأوسط في ظل احتدام حرب إيران.
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