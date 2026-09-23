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لافروف يبلغ مجلس الأمن بأن روسيا لن تعلّق عملياتها في أوكرانيا
أخبار دولية
2026-09-23 | 19:08
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لافروف يبلغ مجلس الأمن بأن روسيا لن تعلّق عملياتها في أوكرانيا
أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي بأن موسكو "لن تعلّق" حربها المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات في أوكرانيا.
وقال لافروف: "لن نعلّق عمليتنا العسكرية الخاصة"، في إشارة الى توصيف روسيا رسميا للغزو الذي بدأته عام 2022، متهما أوروبا بالسعي لاستغلال أي توقف للقتال من أجل "إمداد نظام كييف بالأسلحة".
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