كاتس ردا على الشرع: الجولان سيبقى جزءا من إسرائيل "إلى الأبد"

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن يبقى الجولان تحت سيادة الدولة العبرية "إلى الأبد"، وذلك تعقيبا على تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن هذه الأرض تبقى سورية.وقال كاتس: "ردي الواضح على الرئيس السوري الذي أطلق تصريحات رنانة من على منبر الأمم المتحدة: الجولان تحت السيادة الإسرائيلية هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد".