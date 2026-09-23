أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار.

لكنّ مسؤولين أقروا بأنها تواجه مستقبلًا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على شروط وقف لإطلاق النار مدعوم من الولايات المتحدة.

ويتألف المقترح، الذي عرضه مسؤولو المجلس في فعالية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 66 مشروعًا من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة اللذين دمرتهما حملة عسكرية إسرائيلية شاملة على مدار عامين.

وهذه هي أحدث خطة تهدف إلى المضي في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترامب في غزة منذ ما يقرب من عام، لكنه لم يفلح في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك هجوم وقع اليوم وأسفر عن مقتل أربعة، بينهم مسؤول في حماس.