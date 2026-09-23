إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في هجوم دهس بالضفة الغربية المحتلة

أصيب نجل السفير الإسرائيلي في واشنطن، وهو جندي احتياط، في هجوم دهس بسيارة على حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة، بينما أردت القوات الإسرائيلية المنفذ.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم اندفع بسيارته نحو مركبة لها كان بداخلها شرطية وجندي، قرب مستوطنة بيت حورون غرب مدينة رام الله.



وأضافت في بيان: "نتيجة لذلك، أُصيب الجندي وهو يتلقى حاليا علاجا طبيا. وقد قُتل المهاجم بنيران القوات".



وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" بأن فرقها أجلت رجلا في حالة خطيرة إلى المستشفى.



وسرعان ما أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر بأن ابنه هو الجندي الذي أُصيب في الهجوم.