أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روبيو: تحوّل الضفة الغربية الى "أزمة" هو آخر ما تحتاج إليه إسرائيل والمنطقة
أخبار دولية
2026-09-23 | 15:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روبيو: تحوّل الضفة الغربية الى "أزمة" هو آخر ما تحتاج إليه إسرائيل والمنطقة
حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحوّل الضفة الغربية المحتلة إلى "أزمة" جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين.
وقال روبيو إن "آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو ما تحتاج إليه المنطقة هو أزمة إضافية أو بؤرة توتر إضافية، ونحن ندرك أن هذا هو الواقع وهذا ما يحدث".
أخبار دولية
تحوّل
الضفة
الغربية
"أزمة"
تحتاج
إسرائيل
والمنطقة
التالي
إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في هجوم دهس بالضفة الغربية المحتلة
ترامب وجّه دعوة إلى بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في كانون الأول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-05
السفير الأميركي يحمّل إسرائيل "مسؤولية" حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-09-05
السفير الأميركي يحمّل إسرائيل "مسؤولية" حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2026-09-08
روبيو يندد بـ"التوترات" في الضفة الغربية: واشنطن لن تنضم إلى العقوبات الغربية على إسرائيل
أخبار دولية
2026-09-08
روبيو يندد بـ"التوترات" في الضفة الغربية: واشنطن لن تنضم إلى العقوبات الغربية على إسرائيل
0
أخبار دولية
2026-08-20
لندن وباريس وروما وبرلين تدعو إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية"
أخبار دولية
2026-08-20
لندن وباريس وروما وبرلين تدعو إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية"
0
أخبار دولية
2026-08-14
كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-08-14
كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:58
إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في هجوم دهس بالضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
15:58
إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في هجوم دهس بالضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
14:14
ترامب وجّه دعوة إلى بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في كانون الأول
أخبار دولية
14:14
ترامب وجّه دعوة إلى بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في كانون الأول
0
أخبار دولية
14:10
خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة
أخبار دولية
14:10
خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة
0
أخبار دولية
13:58
كاتس ردا على الشرع: الجولان سيبقى جزءا من إسرائيل "إلى الأبد"
أخبار دولية
13:58
كاتس ردا على الشرع: الجولان سيبقى جزءا من إسرائيل "إلى الأبد"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-04-29
دراسة تكشف: السمنة تقف وراء الارتفاع المقلق للسرطان بين الشباب... وهذه الأنواع الأكثر انتشارًا
صحة وتغذية
2026-04-29
دراسة تكشف: السمنة تقف وراء الارتفاع المقلق للسرطان بين الشباب... وهذه الأنواع الأكثر انتشارًا
0
آخر الأخبار
2026-04-24
غارة إسرائيلية استهدفت ياطر
آخر الأخبار
2026-04-24
غارة إسرائيلية استهدفت ياطر
0
آخر الأخبار
2026-09-05
رئيس مجلس القيادة اليمني: المليشيات الحوثية ستتحمل عواقب مغامراتها وتعز لن تكون ممرا لمشاريع وأجندة داعميها
آخر الأخبار
2026-09-05
رئيس مجلس القيادة اليمني: المليشيات الحوثية ستتحمل عواقب مغامراتها وتعز لن تكون ممرا لمشاريع وأجندة داعميها
0
آخر الأخبار
2026-06-05
عطية للـLBCI: مطار القليعات سيأخذ طابعًا عسكريًّا ومدنيًّا ومن حيث الشحن أيضًا
آخر الأخبار
2026-06-05
عطية للـLBCI: مطار القليعات سيأخذ طابعًا عسكريًّا ومدنيًّا ومن حيث الشحن أيضًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:53
أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ
حال الطقس
13:53
أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع
تقارير نشرة الاخبار
13:51
المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طوفان المكلس يصل الى القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طوفان المكلس يصل الى القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المحاولات الأميركية لكبح الصعود الصينيّ وصلت إلى قمة مرتقبة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المحاولات الأميركية لكبح الصعود الصينيّ وصلت إلى قمة مرتقبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طريق مؤدي إلى المطار: تأمين أبعد من الموجود
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طريق مؤدي إلى المطار: تأمين أبعد من الموجود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قمم متتالية ومواقف أميركية منها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قمم متتالية ومواقف أميركية منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
2
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
3
فنّ
04:38
بعد تشبيهها بالسيارة… احمد العوضي يعتذر لطليقته ياسمين عبد العزيز
فنّ
04:38
بعد تشبيهها بالسيارة… احمد العوضي يعتذر لطليقته ياسمين عبد العزيز
4
أخبار لبنان
07:24
قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية
أخبار لبنان
07:24
قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية
5
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
6
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
7
أمن وقضاء
01:56
طقس متقلب... هذه تفاصيله
أمن وقضاء
01:56
طقس متقلب... هذه تفاصيله
8
أخبار لبنان
01:10
الداخلية أعلنت توقيف ملقي الحجارة على السيارات على طريق المطار الحجار: قوى الأمن ستشدد الرقابة لمنع تكرار هذه الأفعال
أخبار لبنان
01:10
الداخلية أعلنت توقيف ملقي الحجارة على السيارات على طريق المطار الحجار: قوى الأمن ستشدد الرقابة لمنع تكرار هذه الأفعال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More