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روبيو: تحوّل الضفة الغربية الى "أزمة" هو آخر ما تحتاج إليه إسرائيل والمنطقة

أخبار دولية
2026-09-23 | 15:29
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روبيو: تحوّل الضفة الغربية الى &quot;أزمة&quot; هو آخر ما تحتاج إليه إسرائيل والمنطقة
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روبيو: تحوّل الضفة الغربية الى "أزمة" هو آخر ما تحتاج إليه إسرائيل والمنطقة

حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحوّل الضفة الغربية المحتلة إلى "أزمة" جديدة، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين.

وقال روبيو إن "آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو ما تحتاج إليه المنطقة هو أزمة إضافية أو بؤرة توتر إضافية، ونحن ندرك أن هذا هو الواقع وهذا ما يحدث".

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