الولايات المتحدة تعيد قطعا اثرية مسروقة بقيمة 5 ملايين دولار إلى سوريا

أعلن مسؤولون أميركيون عن إعادة 36 قطعة أثرية مسروقة إلى سوريا، بما في ذلك منحوتة حجرية هُربت بطريقة غير قانونية خلال فترة تدمير تنظيم الدولة الإسلامية لموقع تدمر الأثري.

وصادرت السلطات الأميركية هذه القطع التي تفوق قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وأيضا من عدة جامعي قطع فنية أثرية.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ إن "إعادة الآثار تذكير قوي بأن الحفاظ على التراث الثقافي يتجاوز الحدود والجنسيات".

وبحسب بيان، فقد نُقلت المنحوتة من موقع تدمر المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي قبل أن يدمر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية أجزاء كبيرة من المدينة في الفترة ما بين عامي 2015 و2017.

وتزن هذه المنحوتة الحجرية الجيرية أكثر من 450 كيلوغراما، وتُظهر رجلا في وضعية الاستلقاء تحيط به امرأة وثلاثة أطفال.

وقال القائم بالأعمال في السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري في بيان إن عملية النقل هذه تُظهر كيف يمكن "للالتزام المشترك بحماية التراث الثقافي أن يبني جسورا دائمة بين بلدينا".

وأضاف "بفضل التعاون السوري الأميركي، يعود جزء من تاريخ سوريا أخيرا إلى الوطن، وذلك بفضل جهود مكتب المدعي العام في مانهاتن".

وأربع من هذه القطع الأثرية السورية صودرت من جامع التحف الأميركي مايكل شتاينهارت الذي أعاد في عام 2021 نحو 180 قطعة مسروقة من مختلف أنحاء العالم بموجب اتفاق مع الحكومة الأميركية، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك القطع 70 مليون دولار.

وذكر مكتب المدعي العام في مانهاتن أن القطع الـ13 التي صودرت من متحف متروبوليتان كانت جزءا من 402 قطعة أثرية تبلغ قيمتها 98,7 مليون دولار صادرها المكتب من هذه المؤسسة الثقافية منذ عام 2017.