كوريا الشمالية تختبر منظومة متطورة لقاذفات الصواريخ

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن البلاد أجرت يوم الثلاثاء اختبار إطلاق من منظومة متطورة لقاذفات الصواريخ المتعددة الموجهة عيار 240 ملم.

وذكرت الوكالة أن الاختبار أثبت دقة وتفوق الصواريخ ذات المدى الموسع، التي تستخدم منظومة توجيه دقيقة ذاتية التشغيل.

وأضافت أن الصواريخ قادرة على ضرب أهداف تبعد مئة كيلومتر في وضع التحليق محدد المسار، و115 كيلومترا في وضع الانزلاق المدمج.

وقالت الوكالة إن تطوير مثل هذه الصواريخ يضمن لكوريا الشمالية تغيرا كبيرا في جاهزية القوة النارية على طول الحدود الجنوبية، في إشارة للحدود مع كوريا الجنوبية.

ولم ترد وزارة الدفاع الكورية الجنوبية على الفور على طلب أرسلته رويترز عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق.