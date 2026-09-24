أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير هندي: الإمارات والسعودية مهتمتان بالاستثمار في قطاع التكرير الهندي

أخبار دولية
2026-09-24 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير هندي: الإمارات والسعودية مهتمتان بالاستثمار في قطاع التكرير الهندي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير هندي: الإمارات والسعودية مهتمتان بالاستثمار في قطاع التكرير الهندي

أعلن وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري أن الإمارات والسعودية مهتمتان بالاستثمار في قطاع التكرير في الهند.

وأضاف بوري خلال فعالية: "لا أحد يرغب في القدوم والاستثمار في مصفاة ما لم يتمكن أيضا من الحصول على حصة في سوق المنتجات المكررة المتنامية ".

وذكر أن الهند تهدف إلى توسيع طاقتها التكريرية من المستوى الحالي البالغ نحو 5.4 مليون برميل يوميا لتصل إلى ما بين 6.2 و6.4 مليون برميل يوميا، وذلك عبر بناء منشآت جديدة وتحديث الوحدات القائمة. 

أخبار دولية

هندي:

الإمارات

والسعودية

مهتمتان

بالاستثمار

التكرير

الهندي

LBCI التالي
الرئيس الفلسطينيّ: شعبنا باق على أرضه ولن يقبل التهجير
مقتل 9 جنود في كازاخستان غرقا خلال تدريبات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-25

وزير التربية الهندي يعلن استقالته على وقع التظاهرات الطلابية

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-31

وكالة: رئيس الوزراء الهنديّ يلتقي بالرئيس الإيرانيّ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

LBCI
أخبار دولية
2026-07-15

أسرة مواطن هندي فُقد بعد هجوم على سفينة قبالة عُمان تقول إنه لقي حتفه

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-14

نيودلهي: مقتل مواطن هندي في هجوم على سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:51

وسائل إعلام أميركية تطلب جلسة استماع عاجلة بعد تحدي البيت الأبيض قرارا قضائيا لصالحها

LBCI
أخبار دولية
11:32

إردوغان: واثق من حصول تركيا على مقاتلات إف-35 عقب محادثات مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
11:24

الإمارات تعلّق رحلات الطيران الإيراني "حتى إشعار آخر" بموجب العقوبات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
11:19

أردوغان: تركيا تكثف جهودها لإعادة إنشاء ممر الحبوب بالبحر الأسود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-17

رئيسة حكومة ولاية ألمانية تأمل في وقف صعود اليمين المتطرف

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-19

الرئيس عون: المبادرة التفاوضية لا تزال قائمة لكن التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها

LBCI
حال الطقس
2026-08-06

عودة الحرارة إلى معدلاتها الموسمية... وارتفاع مرتقب مطلع الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
08:05

وكالة مهر: عراقجي يلتقي مع وزير الخارجية الأوكرانيّ في نيويورك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:14

الدجاج بالكاجو… طبق صيني شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:13

وزير الزراعة من البقاع: القطاع الزراعي أمام ثورة... وفتح أسواق الخليج يعزز فرص التصدير

LBCI
أخبار لبنان
06:44

جابر بحث مع مصدري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية: الحكومة مستعدة للتعاون لدعم هذا القطاع

LBCI
أخبار لبنان
06:39

طرابلس تراهن على ربط مرافقها الاستراتيجية... وزياد المنلا يكشف للـLBCI موعد أول رحلة من مطار القليعات ووجهاتها

LBCI
أخبار لبنان
06:03

النائب فضل الله: الحكومة مسؤولة عن كل مواطن على أرضها وعليها أن تُسخّر جزءاً من امكاناتها لإعادة الإعمار وايواء النازحين

LBCI
أخبار لبنان
03:40

رسامني يفتتح أشغال تأهيل طريق ضهر البيدر... المشروع يشمل معالجة 8 نقاط انهيار وإعادة تأهيل الطريق وتزفيته وتخطيطه وفق المواصفات

LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
03:22

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 24-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
03:42

حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد

LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
أخبار لبنان
02:10

لقاءات سلام في نيويورك... حشد الدعم للبنان وخفض التصعيد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
00:19

سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

LBCI
أخبار لبنان
07:25

بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More