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وزير هندي: الإمارات والسعودية مهتمتان بالاستثمار في قطاع التكرير الهندي
أخبار دولية
2026-09-24 | 10:01
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وزير هندي: الإمارات والسعودية مهتمتان بالاستثمار في قطاع التكرير الهندي
أعلن وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري أن الإمارات والسعودية مهتمتان بالاستثمار في قطاع التكرير في الهند.
وأضاف بوري خلال فعالية: "لا أحد يرغب في القدوم والاستثمار في مصفاة ما لم يتمكن أيضا من الحصول على حصة في سوق المنتجات المكررة المتنامية ".
وذكر أن الهند تهدف إلى توسيع طاقتها التكريرية من المستوى الحالي البالغ نحو 5.4 مليون برميل يوميا لتصل إلى ما بين 6.2 و6.4 مليون برميل يوميا، وذلك عبر بناء منشآت جديدة وتحديث الوحدات القائمة.
أخبار دولية
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