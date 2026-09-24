إردوغان: واثق من حصول تركيا على مقاتلات إف-35 عقب محادثات مع ترامب

أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ثقته بعودة تركيا إلى برنامج المقاتلات الأميركية "إف-35"، لافتا إلى أنه ينتظر من واشنطن اتخاذ خطوات "ملموسة" لتحقيق ذلك.وقال إردوغان لصحافيين في الطائرة خلال رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أبدى موقفا إيجابيا إزاء عودة تركيا إلى برنامج إف-35".