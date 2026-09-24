الإمارات تعلّق رحلات الطيران الإيراني "حتى إشعار آخر" بموجب العقوبات الأميركية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية "حتى إشعار آخر" بموجب العقوبات الأميركية، وذلك بعد ساعات من ذكر وسائل إعلام في طهران أن هذه الشركات مُنعت من تسيير رحلات.



وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان نشرته وكالة "وام"، بـ"تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم... وحتى إشعار آخر"، مؤكدة أن ذلك