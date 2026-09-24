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وسائل إعلام أميركية تطلب جلسة استماع عاجلة بعد تحدي البيت الأبيض قرارا قضائيا لصالحها
أخبار دولية
2026-09-24 | 11:51
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وسائل إعلام أميركية تطلب جلسة استماع عاجلة بعد تحدي البيت الأبيض قرارا قضائيا لصالحها
طالبت شبكتا "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" بعقد جلسة استماع عاجلة الخميس، بعد منع مراسليها من دخول البيت الأبيض، رغم صدور أمر قضائي سمح لهم بذلك، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب إبعادهم.
وقالت المؤسسات الثلاث في مذكرة رفعت الى المحكمة "حاول صحافيون من +سي إن إن+ و+إم إس ناو+ و+بوليتيكو+ دخول البيت الأبيض صباح اليوم (الخميس)، إلا أنه تم منعهم من الدخول".
وأضافت: "يلتمس المدعون بكل احترام من المحكمة تحديد موعد لعقد جلسة عبر تقنية الفيديو أو الهاتف في أقرب وقت ممكن".
وكان قاض فدرالي أميركي أمر البيت الأبيض بإعادة منح هذه المؤسسات الإعلامية حق الوصول موقتا للمقر الرئاسي الأميركي "على الفور"، وذلك بموجب أمر صدر ليل الأربعاء-الخميس واطلعت عليه وكالة فرانس برس.
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