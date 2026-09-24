أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إرسال وسائل عسكرية من أجل "حماية" منشآت ينبع في غرب السعودية، وهي من أهم المواقع النفطية في الساحل الغربي للمملكة.وقال في مقابلة مع قناتين فرنسيتين "هذا ما ناقشناه مع السعوديين. سنرسل وسائل عسكرية، أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع، وليس للانخراط في أي نزاع، بل لحماية هذا الموقع" وتهدئة أسواق النفط.ويعد ميناء ينبع المنفذ السعودي الرئيسي لتصدير الخام على البحر الأحمر، وقد أدّى دورا أساسيا خلال الحرب في الشرق الأوسط في ظل تعطّل الحركة في مضيق هرمز.