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نتنياهو يهاجم فرنسا وبريطانيا على خلفية الماضي الاستعماري ويصف اردوغان بالطاغية
أخبار دولية
2026-09-24 | 14:53
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نتنياهو يهاجم فرنسا وبريطانيا على خلفية الماضي الاستعماري ويصف اردوغان بالطاغية
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نتنياهو يهاجم فرنسا وبريطانيا على خلفية الماضي الاستعماري ويصف اردوغان بالطاغية
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بريطانيا وفرنسا على خلفية ماضيهما الاستعماري، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس.
وقال: "هم يتهمون إسرائيل، إسرائيل الصغيرة، بالاستعمار، أيُّ استعمار هذا؟ ومن يتهمنا؟ من بينهم البعض في بريطانيا وفرنسا"، مضيفا أن دولا كهذين البلدين "هي من أوجدت هذا المصطلح".
ووصف نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ"الطاغية"، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس.
وقال إنّ "أحدث دولة أصبحت بؤرة لنشر الأكاذيب المعادية للسامية هي تركيا... إردوغان طاغية. وهو يستضيف قادة حركة حماس الإرهابية".
ولفت رئيس الحكومة الإسرائيلية الى أنّ الكثير من اليهود لم يعودوا يشعرون بالأمان في نيويورك منذ انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلديتها.
وقال: "منذ انتخابك رئيس لبلدية هذه المدينة، لم يعد الكثير من اليهود يشعرون بالأمان في نيويورك"، مضيفا: "تتهم إسرائيل زورا وبشكل متكرر بارتكاب إبادة جماعية... الأكاذيب التي تنشرها أنت وغيرك من المعادين للسامية عن اليهود والدولة اليهودية لها عواقب حقيقية".
كما وصف نتنياهو المستوطنين الشبان الإسرائيليين الذين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بأنهم "حفنة من الأحداث المنحرفين".
وقال إن ما تغطيه وسائل الإعلام "هو حفنة من الأحداث المنحرفين، يناهز عددهم 150 شخصا، يرمون الحجارة ويقطعون أشجار الزيتون".
وأضاف: "لا أطيق ذلك. لن أتبنى (منطق تطبيق) العدالة الفردية" خارج إطار القانون.
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